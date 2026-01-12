Schulen in NRW nach Glatteis-Warnung dicht: FDP kritisiert das Vorgehen scharf

Düsseldorf - Wegen der Warnung vor Glatteis auf den Straßen bleiben die Schulen in Nordrhein-Westfalen zwar landesweit geschlossen – einen extra Tag Ferien gibt es deshalb aber nicht.

Die Schulen in NRW bleiben am Montag aufgrund der Unwetterwarnung geschlossen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

"Es ist kein schulfrei – die Schülerinnen und Schüler müssen schon arbeiten", betonte Schulministerin Dorothee Feller (59, CDU) im WDR.

Die Klassen seien lediglich in den Distanzunterricht geschickt worden, damit sich niemand auf dem womöglich gefährlichen Schulweg verletze. Lehrer könnten ihren Unterricht entweder per Video anbieten oder den Kindern und Jugendlichen Arbeitsmaterial zuschicken.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor gemahnt, es gebe für Montagmorgen in ganz NRW wie auch in anderen Bundesländern "hohes Unwetterpotenzial" durch gefrierenden Regen.

"Die Gesundheit und Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler haben für uns oberste Priorität. Deshalb haben wir uns zu diesem Schritt entschieden" hatte Feller am Sonntag zur Begründung für den landesweiten Distanzunterricht gesagt.