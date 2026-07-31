Studium in Bayern: CSU-Experten nun doch offen für Jura-Bachelor

München - In der Diskussion um einen Bachelor-Abschluss im Jura-Studium als Alternative zum Staatsexamen zeigen sich CSU-Experten nun doch offen für eine mögliche Einführung in Bayern .

In der Diskussion um einen Bachelor-Abschluss im Jura-Studium signalisiert CSU-Landtagsfraktionschef Klaus Holetschek (61) nun Offenheit. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach einem CSU-internen Fachgespräch herrscht nach Angaben der Partei Einigkeit, dass man einen "bayerischen Weg" entwickeln wolle.

Man wolle einerseits das Staatsexamen nicht entwerten und andererseits den Studenten einen Mehrwert beziehungsweise eine Zusatzqualifikation bieten.

Im Landtag hatte die CSU-Fraktion einen Grünen-Vorstoß in diese Richtung noch strikt abgelehnt.

CSU-Landtagsfraktionschef Klaus Holetschek (61) signalisierte nun Offenheit: "Wir müssen den Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Bundesländern ernst nehmen - und dabei das Staatsexamen ergänzen, nicht ersetzen", sagte er.

Petra Guttenberger (64, CSU), Vorsitzende des Rechtsausschusses im Landtag, forderte aber hohe Standards.

Ein Bachelor müsse zwingend mit einer eigenständigen Prüfungsleistung verbunden sein und einen eigenständigen Zugang zum Arbeitsmarkt oder zu einem Masterstudiengang eröffnen.