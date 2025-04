Kritik an Termin: Abi-Prüfungen starten für 70.000 Schüler in NRW

Düsseldorf - Nach dem Ende der Osterferien beginnen an diesem Dienstag für rund 70.000 Schüler in Nordrhein-Westfalen die schriftlichen Prüfungen.

Abiturienten in Nordrhein-Westfalen müssen Prüfungen in vier Fächern absolvieren. © Armin Weigel/dpa

Los geht es mit den angehenden Abiturienten an den rund 1000 öffentlichen und privaten Gymnasien, Gesamtschulen, Weiterbildungskollegs und Waldorfschulen. Eine Woche später, am 6. Mai, treten dann rund 7800 Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs an.

Die Landesschülervertretung NRW hatte die Prüfungstermine für das schriftliche Abitur kritisiert. Sie seien so dicht gelegt, dass etliche Schüler ihre drei Klausuren innerhalb von vier Tagen schreiben müssen. In den Vorjahren seien die Termine besser verteilt gewesen.

Abiturienten in NRW müssen Prüfungen in vier Fächern absolvieren. Die beiden Leistungskursfächer und das dritte Abiturfach sind schriftliche Prüfungsfächer. Das vierte Abiturfach wird mündlich geprüft.

Die zentralen schriftlichen Prüfungen können dem NRW-Schulministerium zufolge an den allgemeinbildenden Schulen in 40 unterschiedlichen Fächern abgelegt werden, an den Berufskollegs sind es sogar 47.