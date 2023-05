Lehrer-Boss will Grundschul-Revolution: Diese Fächer soll es nicht mehr geben

Deutschland - Was müssen Grundschüler können? Wenn es nach den letzten Studien geht, stehen deutsche Grundschüler auch im internationalen Vergleich eher schlecht da. Der Lehrer-Chef will sich damit nicht zufrieden geben und fordert ein Umdenken auf allen Ebenen.

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger (68), sieht großen Reformbedarf an deutschen Grundschulen. © Christophe Gateau/dpa

Deutschland und seine Schüler - es ist in letzter Zeit gewiss kein Thema zum mit der Zunge schnalzen.

Nach Informationen der "Bild" kommt nun ein Machtwort von ganz oben, nämlich von Lehrer-Chef und Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger (68) höchstpersönlich.

Dabei geht es in erster Linie um die elementaren Fähigkeiten, die Schüler in der Grundschule vermittelt bekommen sollen und die Frage, welche Fächer im wahrsten Sinne des Wortes vom Tisch können.

"Wir konzentrieren uns an unseren Grundschulen zu wenig auf die Vermittlung der eigentlichen Kernkompetenzen, also Lesen und Schreiben. Wir brauchen eine stärkere Fokussierung", fordert der Verbandspräsident und legt seinen Finger in die offene Wunde.

Hintergrund der Diskussion war das katastrophale Abschneiden deutscher Grundschüler anlässlich der IGLU-Studie, die eine massive Lücke in den so wichtigen Kernkompetenzen ans Licht befördert hatte. Demnach könne rund jeder vierte Grundschüler nicht richtig lesen.