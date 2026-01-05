Neues Download-System für Abi-Aufgaben ab 2026, doch es gibt kaum Abiturienten

Düsseldorf - Nach positiven Erfahrungen an den Weiterbildungskollegs im Herbst sollen in diesem Jahr auch die Abitur-Aufgaben für Gymnasien über ein neues Download-System bereitgestellt werden.

Nur rund 5700 Schülerinnen und Schüler werden in diesem Jahr in NRW ihr Abitur am Gymnasium machen. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Das teilte das Schulministerium auf Anfrage mit. Durch ein besonderes Phänomen sind aber nur wenige Abiturienten betroffen.

Durch den Wechsel von G8 zu G9, also wieder neun Jahren am Gymnasium, wird es in diesem Jahr keinen regulären Abi-Jahrgang geben. Das Ministerium geht von nur 5700 Schülern aus, die dieses Jahr Abi machen - weil sie etwa die 12. Klasse wiederholen mussten.

Zum Vergleich: 2025 machten 68.645 Schüler beim Abi an Gymnasien mit.

Das neue Download-System für die zentralen Abiturprüfungen wird dadurch nur an wenigen Standorten genutzt werden. 2027 sind dann alle Gymnasien dran.

Im vergangenen Jahr luden schon die 35 Weiterbildungskollegs ("Abendgymnasien") ihre Abschlussprüfungen über das System runter - laut Ministerium ohne Probleme. Die Erfahrungen seien "sehr positiv" gewesen.