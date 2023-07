Ratlosigkeit und Überforderung: "Exakt" stellt Schule auf den Prüfstand

Thüringen/Sachsen - Es ist nichts Neues, dass die Schulen Sachsens , Sachsen-Anhalts und Thüringens von einigen Problemchen geplagt werden. Doch wie groß diese wirklich sind und was verändert werden muss, um Schülern gute Bildung zu gewährleisten, zeigt "Exakt - Die Story" in "Sackgasse Schule - Leistung im freien Fall".

Doch damit sei die Petrischule in ganz Mitteldeutschland keine Ausnahme, wie aus der Doku hervorgeht. Seit Jahren steige die Zahl ausgefallener Stunden kontinuierlich an.

Insgesamt käme er auf eine dreistellige Anzahl an Ausfallstunden.

Fächer, wie Musik oder Geografie in bestimmten Klassenstufen, habe er an seiner Schule zeitweise überhaupt nicht anbieten können.

"Wir konnten manche Fächer gar nicht anbieten", erklärt Daniel Amonat, Direktor der Petrischule in Mühlhausen. "Wir haben das so hingekriegt, wenn alle Lehrkräfte da sind, steht der Stundenplan, aber wenn Krankheiten auftreten, fällt das Kartenhaus zusammen."

Zwischen Lehrermangel, fallender Schülerleistungen und einem unglaublichen Ausmaß an Ausfällen: "Exakt - Die Story" zeigte am Mittwoch die schockierende Realität des Schulsystems.

Grundschullehrer Andrei Vesa ist von der Arbeit mit den Kindern begeistert. Dennoch fühlt auch er sich hin und wieder von Schulsystem im Stich gelassen. © © MDR/Robert Löwig

"Man sieht die Demotivation in den Augen, auf jeden Fall", so Andrei Vesa.

Der 26-Jährige arbeitet erst seit Kurzem an einer Grundschule in Erfurt. Er habe einige Freunde, die gerade die unterschiedlichsten Phasen des Studiums bewältigen.

"Wenn sie dann hören, wie's dann so weitergeht...", sagt er lachend.

Auch wenn die Anzahl an Studienanfängern sowohl in Leipzig, als auch in Erfuhrt hoch bleibe, breche ein Fünftel der angehenden Lehrkräfte bereits das Studium ab.

Von dem Rest würden nur zwei Drittel ein Referendariat beginnen, was aber noch keinen neuen Lehrer verspricht.

Andrei Vesa spricht begeistert von seinem Beruf. Doch fühle auch er sich von dem System im Stich gelassen, was ihn eigentlich so dringend braucht.



Auch Thüringens Bildungsminister Helmut Holter weiß, dass jeder neue Lehrer mit frischen Ideen eine Bereicherung für das Schulsystem ist.

Allerdings sehe die Realität anders aus: Schulämter würden Stellen hin und herschieben und eine große Zahl an Lehrkräften müsse sich nach dem Referendariat zunächst arbeitslos melden.

Diejenigen, die eine Stelle bekommen, erführen erst kurz vor Schulbeginn, wohin es sie verschlägt und würden teilweise nur befristet eingestellt. Umstände, die neue Lehrkräfte frustrieren.