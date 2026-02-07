Cola bald deutlich teurer? SPD will höhere Preise für Zucker-Getränke

Berlin (Deutschland) - Müssen Verbraucher für eine Dose Cola, Pepsi oder Sprite bald tiefer in die Tasche greifen? Wenn es nach der SPD geht, schon. Sie fordert eine Zuckerabgabe auf stark gesüßte Getränke.

Zuckerhaltige Getränke sind auch in Deutschland sehr beliebt. © picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jenny Kane

Was sich in vielen anderen Ländern, darunter in Großbritannien, längst durchgesetzt hat, soll bald auch das Gesundheitssystem in Deutschland entlasten.

SPD-Gesundheitsexperte Christos Pantazis (50) will überzuckerten Softdrinks den Kampf ansagen. Er fordert, dass Hersteller ihre Rezepturen anpassen und weniger Zucker in die Getränke mischen, zudem sollen die Drinks je nach Zuckergehalt deutlich teurer werden.

"Ein hoher Konsum zuckerhaltiger Produkte fördert Übergewicht, Adipositas und Folgeerkrankungen wie Typ-2-Diabetes", erklärte Pantazis gegenüber der Bild.

Um für die Hersteller "einen echten Anreiz" zu schaffen, ihre Rezepturen zu verbessern, sieht der SPD-Politiker ein zweistufiges Modell vor.