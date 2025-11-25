Im Kreuzfeuer von links und rechts: Opposition überzieht Söder mit lauter Kritik

München - Die Landtags-Opposition hat Ministerpräsident Markus Söder (58, CSU ) und der Staatsregierung aus unterschiedlichen Gründen eine verfehlte Politik vorgeworfen.

Den Familien in Bayern werden jeweils mehrere Tausend Euro an Unterstützung gestrichen. Das stößt auf ordentlich Kritik. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Scharfe Kritik gab es im Landtag unter anderem an der Komplett-Abschaffung des Familiengelds und am Aus für das Kinderstartgeld.

Aber auch wegen der Energie- und Klimapolitik von CSU und Freien Wählern wurde Kritik laut

Mit der abrupten Streichung des Kinderstartgelds lasse Söder die Familien im Regen stehen, sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze (40) nach der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten im Landtag.

"So geht man mit Familien nicht um." Diese brauchten Verlässlichkeit. Die Staatsregierung stopfe dagegen mit ihrem Beschluss einfach nur Löcher. Schulze forderte stattdessen eine Leistung für Familien, die nur einkommensabhängig gezahlt werde – das bisherige Familiengeld bekamen auch reiche Familien.

AfD-Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner (47) warf der Staatsregierung vor, die Kinderarmut zu erhöhen und die Wahlfreiheit von Familien einzuschränken.