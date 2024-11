10.11.2024 17:29 NRW-Kitas machen immer häufiger dicht: "Pfeifen auf dem letzten Loch!"

Die Kitas in Nordrhein-Westfalen machten im Spätsommer 2024 wegen Personalmangels so häufig dicht wie nie zuvor - die Landesregierung steht in der Kritik.

Düsseldorf - Nordrhein-Westfalens Kitas haben wegen Personalmangels deutlich häufiger ihre Kinderbetreuung einschränken müssen als sonst üblich. Immer häufiger sind Kitas in NRW wegen Personalmangels geschlossen. 2024 gingen bereits so viele Meldungen über eingeschränkte Angebote ein wie noch nie zuvor. © Monika Skolimowska/dpa Wie aus einem Schreiben des Familienministeriums an den Landtag hervorgeht, haben die Kitas im September rund 3600 Meldungen an die Jugendämter gemacht, weil sie ihr Angebot einschränken mussten. Im Vorjahresmonat waren es rund 1200 Meldungen weniger gewesen. In NRW gibt es den Angaben zufolge rund 10.700 Kindertageseinrichtungen. Der aktuelle September-Wert ist auch deshalb überraschend hoch, weil dieser Monat nicht zu der klassischen Erkältungszeit zählt, die im Herbst und Winter folgt. Im Februar 2024 waren es mit rund 3300 sogar weniger Meldungen gewesen als unlängst im September. Familienpolitik Traurige Statistik: Alleinerziehende Familien leben in Sachsen immer öfter in Armut Bei den Meldungen an die Jugendämter im September ging es knapp 1700-mal um die Reduzierung der Betreuungszeit. Die Eltern mussten ihre Kinder also früher abholen als sonst üblich, damit die Kita ihren Betrieb auch mit wenigen Erzieherinnen und Erziehern aufrechterhalten konnte. Der familienpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Dennis Maelzer (44), reagierte besorgt auf die Zahlen. "Die Lage in den Kitas spitzt sich immer weiter zu", sagte der Oppositionspolitiker und warf Familienministerin Josefine Paul (42, Grüne) Untätigkeit vor. "Wenn selbst im Sommer-Monat September die Kitas derart betroffen sind, dann können nicht nur Erkrankungen die Ursache dafür sein", so der Sozialdemokrat. "Dann liegt es vor allem daran, dass die Träger finanziell auf dem letzten Loch pfeifen und sich nicht mehr anders zu helfen wissen, als das Personal massiv herunterzufahren." Der familienpolitische Sprecher der SPD Dennis Maelzer (44) erhebt wegen der Kita-Krise schwere Vorwürfe gegen die Landesregierung. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa Familienministerium wehrt sich gegen SPD-Kritik: "Hier sparen wir nicht!" NRW-Familienministerin Josefine Paul (42, Grüne) verteidigte über eine Sprecherin ihr Vorgehen. © Federico Gambarini/dpa Als Reaktion auf die SPD-Kritik sagte eine Sprecherin des Familienministeriums, dass die Landesregierung auch in herausfordernden finanziellen Zeiten einen Fokus auf Kinder und Jugendliche lege. "Hier sparen wir nicht." Sie wies auf den Fachkräftemangel hin, der das System der frühkindlichen Bildung unter Druck setze. "Wenn Personal fehlt oder erkrankt ist, müssen die Kitas vor Ort teilweise schnelle Lösungen finden und Eltern unter Umständen spontan umplanen." Diese Entwicklung hat sich in den vergangenen Jahren verschärft. Dem setze das Ministerium "mit erheblichen Vereinfachungen der Personalverordnung kurzfristig etwas entgegen", so die Ministeriumssprecherin. "Denn wir wissen, wie herausfordernd die Situation für alle Kita-Beteiligten ist."

Titelfoto: Bildmontage: Monika Skolimowska/dpa; Henning Kaiser/dpa