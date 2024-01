Ampel-Zoff um Kindergeld: SPD und Grüne kritisieren Pläne von Lindners FDP

Berlin - Bundesfinanzminister Christian Lindner (45) will den Steuerfreibetrag für Kinder anheben, ohne gleichzeitig das Kindergeld zu erhöhen. SPD-Parteichef Lars Klingbeil (45) kritisierte die Pläne als "ungerecht". Die FDP schoss am Sonntag zurück.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (45, FDP) will den Kinderfreibetrag anheben. © Michael Kappeler/dpa

Ziel des Ministers sei es, die Menschen weiter zu entlasten, berichtete die Deutsche Presseagentur am Freitag. Eltern bekommen demnach automatisch entweder Kindergeld oder die Freibeträge für Kinder bei der Einkommensteuer.

Das Finanzamt prüft, welches Modell vorteilhafter ist. Allerdings würde sich der Freibetrag oft nur bei höheren Einkommen lohnen.

SPD-Chef Klingbeil nahm genau diesen Fakt zum Anlass, um Lindners Pläne in der "Bild am Sonntag" als "ungerecht" zu bezeichnen. "Gerade die arbeitende Mitte, also diejenigen, die jeden Tag aufstehen, ihr Einkommen hart erarbeiten und sich nebenbei um ihre Kinder, die Nachbarn und den Verein kümmern, sollten entlastet werden", so Klingbeil.

Genau diese Leute seien es, die noch immer die Folgen der Inflation zu spüren bekämen. "Deswegen ist für mich völlig klar, dass auch Familien mit kleinen und mittleren Einkommen in diesem Jahr mehr bekommen müssen", sagte der SPD-Vorsitzende.