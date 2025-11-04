Integrations-Expertin über Nachwirkungen der "Stadtbild"-Debatte: "Das ist Gift"

Mainz - Die Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU ) zum Thema Stadtbild hallen bei Menschen mit Migrationshintergrund nach.

Die von Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU) losgetretene "Stadtbild"-Debatte sorgt weiterhin für Diskussion. © Bild-Montage: Bernd Weißbrod/dpa, Marcus Brandt/dpa

"Einige sind wirklich enttäuscht und traurig", sagte Peimaneh Nemazi-Lofink der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie ist Leiterin des Instituts zur Förderung von Bildung und Integration in Mainz.

Merz habe ein Stück weit die Rhetorik der AfD übernommen. "Das erwartet man nicht von einem Bundeskanzler."

Merz hatte kürzlich gesagt, die Bundesregierung korrigiere frühere Versäumnisse in der Migrationspolitik und mache Fortschritte, "aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen".

Erst später wurde er konkreter: Probleme machten jene Migranten, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus hätten, nicht arbeiteten und sich nicht an Regeln hielten.