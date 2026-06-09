Am Flughafen Düsseldorf: Spezielle Flüchtlingseinrichtung soll bis 2028 kommen

Düsseldorf - Die Reform eines gemeinsamen europäischen Asylsystems bringt eine spezielle Flüchtlingseinrichtung für Einreisen über Flughäfen auch nach Düsseldorf .

Am Flughafen Düsseldorf soll bis Mitte 2028 ein Neubau für sogenannte Asylgrenzverfahren errichtet werden. © Christoph Reichwein/dpa

Auf dem Gelände des Flughafens soll bis Mitte 2028 ein Neubau für sogenannte Asylgrenzverfahren errichtet werden. Dort werden 50 bis 60 von bundesweit 374 dafür vorgesehenen Plätzen entstehen, kündigte Nordrhein-Westfalens Fluchtministerin Verena Schäffer (39) an.

Damit entstehe in NRW eines von bundesweit sechs Asylgrenzzentren. Eine Übergangslösung, die voraussichtlich schon Anfang 2027 in Betrieb gehen könne, werde in einer derzeit leerstehenden zentralen Unterbringungseinrichtung in Ratingen geschaffen. Für die Kosten der Einrichtungen gebe es eine Zusage des Bundes.

"Das sind geschlossene Einrichtungen, aber keine Haftanstalten", erklärte die Grüne. Es handle sich um Unterbringungseinrichtungen mit Bewegungsfreiheit im Gebäude und auf dem Außengelände sowie Freizeit- und Betreuungsangeboten.

Die dort Untergebrachten dürften die Einrichtungen für die Dauer ihrer Verfahren aber nicht oder nur begleitet verlassen - etwa für Arzt- oder Gerichtstermine.

Die Aufenthaltsdauer in den Zentren betrage maximal sechs Monate, erläuterte Schäffer - davon höchstens drei Monate für das beschleunigte Asylverfahren des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge.