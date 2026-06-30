Hier sollen Asylbewerber künftig zur Kasse gebeten werden

London - Umstrittene Pläne in Großbritannien : Asylbewerber sollen dort künftig mehrere Tausend Euro zu den Kosten für ihre Unterbringung und Unterstützung beitragen.

Shabana Mahmood (45), Großbritanniens Innenministerin, sorgt mit ihren Plänen für Asylbewerber für Wirbel. © Carlos Jasso/PA Wire/dpa

Das geht aus Plänen des britischen Innenministeriums hervor.

Demnach sollen Betroffene bis zu 10.000 Pfund - umgerechnet mehr als 11.000 Euro - pro Person zurückzahlen, sobald sie über ein Einkommen verfügen, wie britische Medien unter Berufung auf das Innenministerium berichten.

Der Betrag soll den Plänen zufolge in monatlichen Raten entrichtet werden, ähnlich wie bei einem Kredit. Erst wenn der Betrag vollständig beglichen ist, gibt es demnach Anspruch auf einen dauerhaften Aufenthaltsstatus.

Der Nachrichtenagentur PA zufolge wurden im vergangenen Jahr etwa vier Milliarden Pfund für die Unterkünfte und die Unterstützung von Asylsuchenden ausgegeben.