Bundesregierung will Abschiebung verschärfen: Faeser betont Zustimmung der Grünen

Berlin - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (53, SPD) hat die Zustimmung grüner Minister zur geplanten Verschärfung von Abschiebeverfahren betont. "Das ist ja kein Faeser-Beschluss heute, sondern ein Beschluss des Bundeskabinetts", sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch in Berlin auf eine Frage nach Vorbehalten gegen die Pläne beim grünen Koalitionspartner. "Und da sitzen die Grünen ja auch mit am Tisch."