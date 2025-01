Migrationspolitik: Ricarda Lang wirft Friedrich Merz Nötigung vor

Friedrich Merz (69, CDU) hatte SPD und Grüne aufgefordert, den Unionsanträgen für eine härtere Migrationspolitik zuzustimmen. © Michael Kappeler/dpa

"Das ist kein Angebot, was da gemacht wurde", sagte Lang in Hamburg auf der Veranstaltung "Was geht…? N Klub fragt nach" vor mehr als 400 Gästen in der Bucerius Law School.

Das laufe unter friss oder stirb "oder wir machen es mit den Nazis". Merz hatte SPD und Grüne aufgefordert, den Unionsanträgen für eine härtere Migrationspolitik zuzustimmen, um im Bundestag eine Abgrenzung von der AfD zu erzielen.



Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (47, Grüne) sagte auf der Veranstaltung, es sei unverantwortlich, aus einem grausamen Verbrechen in Aschaffenburg mit zwei Toten politisches Kapital schlagen zu wollen. Dabei sei klar, dass Merz' Vorschläge verfassungswidrig und europarechtswidrig seien.

Am schlimmsten sei aber die Botschaft, dass die Probleme dann angeblich weg seien. "Die Probleme sind aber nicht weg", betonte Fegebank.