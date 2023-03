Deutsches "Banksy-Boot" bricht Gesetz: Zu viele Seenotrettungen am Stück

Das pinke Boot wurde vom britischen Street-Art Künstler Banksy gestiftet. © IMAGO/ZUMA Press/Elio Desiderio

Die Crew des wegen seiner pinken Bemalung auch als Banksy-Boot bekannten Schiffs brachte nach insgesamt vier Rettungseinsätzen im Mittelmeer rund 180 Migranten am Samstag nach Lampedusa an Land, wie die Küstenwache am heutigen Sonntag mitteilte.

Die Crew habe damit aber gegen ein neues Gesetz der Rechtsregierung Italiens verstoßen:

Es besagt, dass nach einem ersten Rettungseinsatz umgehend ein Hafen anzusteuern ist, anstatt womöglich mehrere Rettungen durchzuführen.

Die Küstenwache habe nach eigenen Angaben der Crew bereits nach dem ersten Einsatz vor der libyschen Küste den Hafen der westsizilianischen Stadt Trapani zugewiesen.

Das Schiff habe jedoch drei weitere Rettungseinsätze durchgeführt und Menschen aufgelesen.

Lampedusa sieht sich seit einigen Tagen mit einer starken Zuwanderung von Migranten konfrontiert - in den letzten zwei Tagen erreichten mehr als 3000 Menschen, die sich von der nordafrikanischen Küste übers Mittelmeer auf den Weg nach Europa machten, die Mittelmeerinsel.