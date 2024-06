Söders Härte: Asylbewerber kriegen ab sofort in Bayern nur 50 Euro Bargeld

Sandro Kirchner (48, l.), Innenstaatssekretär von Bayern, und Ministerpräsident Markus Söder (57, beide CSU) freuen sich über die Bezahlkarte für Asylbewerber. © Sven Hoppe/dpa

"Wir haben die bayerische Bezahlkarte für Asylbewerber in allen 96 Kommunen im Freistaat eingeführt. Die Bezahlkarte kommt in Bayern jetzt flächendeckend zum Einsatz", so Sandro Kirchner (48, CSU, Innenstaatssekretär) am Donnerstag.

Die Einführung hätte "reibungslos" funktioniert. Zuerst hatte man das System in den Landkreisen Fürstenfeldbruck, Günzburg und Traunstein sowie der Stadt Straubing Ende März bereits getestet.

Inzwischen seien 35.000 dieser Karten im Umlauf. Entsprechend der Ausgaberhythmen der einzelnen Behörden werde diese Zahl aber weiter ansteigen.

Damit können von den staatlichen Leistungen, die Asylbewerber erhalten, nur noch 50 Euro monatlich pro jeweiliger Person in bar abgehoben werden. Die restlichen Beträge können - ähnlich wie bei einer Kreditkarte - zum Bezahlen in bestimmten Geschäften verwendet werden.

Voraussetzung ist, dass diese Läden Mastercard akzeptieren. Außerdem ist der Radius eingeschränkt, in dem man einkaufen gehen kann. Ziel der Einführung dieses Bezahlsystems sei es, Missbrauch von Leistungen einzuschränken.