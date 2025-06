Zurückweisungen an deutscher Grenze? Bayerns Innenminister Herrmann hat klare Meinung

Alles in Kürze

München/Berlin - Wie Kanzler Friedrich Merz (69, CDU) hält ebenfalls Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (68, CSU) an der auch juristisch umstrittenen Praxis der Zurückweisung Asylsuchender an der Grenze fest.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (68, CSU) hat beim Thema Zurückweisungen an der Grenze eine klare Meinung. © Matthias Balk/dpa

"Die konkreten Umstände der Einzelfälle, die der aktuellen Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin zugrunde liegen, sind uns nicht im Detail bekannt", erklärte der CSU-Politiker in München.

Herrmann führte zusätzlich noch weiter aus: "Unabhängig davon halten wir die verstärkten Grenzkontrollen sowie die Zurückweisungen an der Bundesgrenze im Rahmen der vom Bundesinnenministerium angewandten Praxis für dringend erforderlich und juristisch zulässig."

Innenminister Alexander Dobrindt (54) hatte am 7. Mai dieses Jahres eine Intensivierung der Grenzkontrollen verfügt und angeordnet, auch Asylsuchende an der Grenze zurückzuweisen – mit Ausnahmen etwa für Kinder und Schwangere.

Das Verwaltungsgericht Berlin stellte am Montag in einer Eilentscheidung fest, die Zurückweisung dreier Somalier bei einer Grenzkontrolle am Bahnhof Frankfurt (Oder) sei rechtswidrig gewesen. Ohne eine Klärung, welcher EU-Staat für einen Asylantrag der Betroffenen zuständig sei, dürften sie nicht abgewiesen werden.

Die drei Betroffenen waren nach Polen zurückgeschickt worden.