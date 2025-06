Nach Asyl-Klatsche durch Gerichtsurteil: Jetzt spricht Kanzler Merz ein Machtwort

Kanzler Friedrich Merz (69) will weiter Zurückweisungen an den deutschen Grenzen durchführen lassen. © Michael Kappeler/dpa

Am Montagnachmittag hatte das Verwaltungsgerichts Berlin (6. Kammer) entschieden, dass die Zurückweisung von drei Somalis nach Polen nicht rechtens war.

Daraufhin forderten die Grünen den Regierungschef auf, das neue Vorgehen an der Grenze umgehend zu stoppen.

Doch Merz denkt nicht dran: "Bis die Lage an den Außengrenzen mithilfe von neuen europäischen Regeln deutlich verbessert ist, werden wir die Kontrollen an den Binnengrenzen aufrechterhalten müssen", so sein Machtwort am Dienstagvormittag beim Kongress von Stadt und Kommunen in der deutschen Hauptstadt.

Zum Urteil erklärte der Kanzler: "Wir haben gestern eine vorläufige Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin gesehen, die die Spielräume möglicherweise noch einmal etwas einengt. Aber die Spielräume sind nach wie vor da. Wir wissen, dass wir nach wie vor Zurückweisungen vornehmen können."