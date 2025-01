NRW-Minister Reul will Datenschutz-Vorgaben kippen und widerspricht Parteichef Merz

Düsseldorf - Nach der Gewalttat mit zwei Toten in Aschaffenburg fordert Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (72, CDU ) eine Debatte über Datenschutz und Sicherheitskompetenzen der Behörden.

NRW-Innenminister Herbert Reul (72, CDU) strebt für den Schutz der Grenzen eine europäische und parteiübergreifende Lösung an. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Wir haben in der Vergangenheit viel zu oft darüber geredet, was alles nicht geht. Wir müssen aber darüber reden, was geht und wie weit wir gehen können", sagte Reul im WDR2 Morgenmagazin.

Man komme um das Thema nicht mehr drumherum: "Da muss die Politik und am Ende die Gesellschaft mal entscheiden, wie weit wir gehen dürfen", forderte der Innenminister.

"Es gibt da nicht nur entweder 'Datenschutz ja' oder 'Datenschutz nein'." Wenn man mehr Abschiebungen wolle, müsse man auch die Voraussetzungen dafür schaffen.

Sein Parteichef Friedrich Merz (69) hatte zuvor angekündigt, alle deutschen Grenzen dauerhaft zu kontrollieren und alle Versuche der illegalen Einreise zurückzuweisen, auch Menschen mit Schutzanspruch.

Dazu sagte Reul: "Manchmal muss man auch Lösungen anbieten, wenn man weiß, hundertprozentig geht es nicht." Er selbst sei für eine europäische und parteiübergreifende Lösung.