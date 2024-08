Nach Solingen-Anschlag: Stadt Bonn verschärft Sicherheits-Maßnahmen für Pützchens Markt

Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner (48, Grüne) wünscht sich ein friedliches und gewaltfreies Fest. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner (48, Grüne) verwies auf das seit Jahren geltende Sicherheitskonzept, das mit den nun getroffenen Maßnahmen zusätzlich verstärkt werde.

"Ich wünsche mir deshalb, dass wir auch in diesem Jahr unser Brauchtum hier in Pützchen mit einem friedlichen und fröhlichen Fest gemeinsam feiern können. Wir als Veranstalter werden gemeinsam mit der Polizei alles dafür tun, damit das möglich ist", so die Stadtchefin in der Mitteilung.

Wer sich nicht an die Regeln des Festes hält, wird künftig auch für alle weiteren Tage der Kirmes ausgeschlossen, heißt es in der Ankündigung weiter.

Laut der Bonner Polizei liegen aus den vergangenen Jahren von Pützchens Markt Straftaten von 21 Personen vor. Diese dürfen in diesem Jahr ebenfalls nicht auf das Gelände.

Zur Verhinderung von Straftaten soll außerdem eine Videoüberwachung stattfinden.