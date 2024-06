Bayerns Art Radfahrer zu schützen: 10.000 Verwarnungen und 1100 Anzeigen im Mai – gegen Biker

Fahrradfahrer gehören zu den schwächsten Verkehrsteilnehmern. Die Unfallzahlen aus dem vergangenen Jahr sind alles andere als beruhigend. © 123RF/tiwiplusk

In einer Mitteilung vom Freitag aus dem Innenministerium im Freistaat wird Bilanz gezogen, was dieser Monat gebracht hat.

Vor allem eins: Strafen und Verwarnungen für die Drahtesel-Nutzer.

"Radlfahren muss noch deutlich sicherer werden", spricht Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (67, CSU) das seit Jahrzehnten bekannte Problem an, ohne aber konkrete Strategien vorzustellen.

"Wir brauchen deutlich mehr gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr - egal, ob auf zwei oder vier Rädern", so seine Forderung an die Bürger auf Bayerns Straßen. Wie das in der Praxis funktionieren soll, wenn der vorgeschriebene Abstand von 1,5 Metern in Städten zwischen Auto und Bike nicht einzuhalten ist, bleibt jedoch offen.

Aus der Mitteilung ist auch nicht ersichtlich, ob zu knappe Überholmanöver konkret bestraft wurden.

"1444 Mal mussten Auto- und Lkw-Fahrer sanktioniert werden, vor allem, weil sie auf Radwegen gehalten oder geparkt hatten. In 232 Fällen gab es eine Strafanzeige, beispielsweise wegen Gefährdung des Straßenverkehrs oder Fahrens ohne Fahrerlaubnis", heißt es in der Mitteilung des Ministeriums.