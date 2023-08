"Zuverlässiges, nachhaltiges Transportmittel": Ist sie das Verkehrsmittel der Zukunft?

Berlin - Neben dem Elektroauto oder der Bahn schwebt Verkehrsminister Volker Wissing (53, FDP) ein weiteres nachhaltiges Fortbewegungsmittel vor, dass in der Debatte um die Zukunft im Verkehrswesen bisher kaum beachtet worden ist.

Die Seilbahn, hier im Einsatz während der Bundesgartenschau in Mannheim, könnte in Zukunft in vielen deutschen Städten vermehrt zum Einsatz kommen. © Uwe Anspach/dpa

Sie sei laut Wissing vor allem in "dicht besiedelten Regionen" ein "zuverlässiges, nachhaltiges und geräuscharmes Transportmittel": die Seilbahn.

In seiner Position als deutscher Verkehrsminister wolle sich Wissing dafür einsetzen, dass der Seilbahn eine größere Bedeutung zugeschrieben werde, teilte das Bundesverkehrsministerium am Dienstag via Twitter mit.

Für diesen Anspruch habe der FDP-Politiker die "Schirmherrschaft" über eine Fachmesse für urbane Seilbahnen, die "Cable Car World", im Juni nächsten Jahres übernommen, heißt es weiter.

"Als internationaler Marktplatz im Herzen Europas bündelt die Messe alle Kompetenzen und Kontakte die zur Umsetzung von Seilbahn-Projekten in Städten benötigt werden", so Wissing über die "Cable Car World", die 2022 erstmalig in Essen stattfand.