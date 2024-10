Intel-Werk in Magdeburg könnte deutlich günstiger werden

Magdeburg - Der US-Konzern Intel hat den Bau seiner großen Chipfabrik in Magdeburg verschoben . Wenn das Projekt nicht komplett abgesagt wird, könnte der verspätete Bau deutlich geringere Kosten verursachen.

Rafael Laguna (60) ist Direktor der Bundesagentur für Sprunginnovationen (Sprind). (Archivbild) © SPRIND/dpa

Die Kosten für den verzögerten Bau einer großen Chipfabrik von Intel in Magdeburg könnten im Vergleich zu den ursprünglichen Planungen um rund 40 Prozent sinken. Das sagte der Direktor der Bundesagentur für Sprunginnovationen (Sprind), Rafael Laguna (60), in einem Interview mit dem Fachdienst "Tagesspiegel Background - Digitalisierung & KI".

Der Chipkonzern hatte Mitte September angekündigt, den Bau des neuen Werks in Magdeburg auf Eis zu legen. Das Projekt werde voraussichtlich um zwei Jahre verzögert, teilte Firmenchef Pat Gelsinger (63) mit.

Intel kämpft mit Verlusten und hat ein Sparprogramm eingeleitet.

Wenn Intel erst in zwei Jahren anfange, könnten sie zu geringeren Kosten bauen, sagte Laguna. In Magdeburg entstünde dann keine ganz neu konzipierte Fabrik, sondern eine Kopie von den Chipfabriken, die aktuell in den USA gebaut werden.

"Man geht davon aus, dass die Kosten dadurch circa 40 Prozent niedriger sein werden, sodass man auch vier Milliarden weniger Subventionen bräuchte."

Die ursprünglichen Pläne von Intel sahen eine Investition von rund 30 Milliarden Euro in Magdeburg vor. Die Bundesregierung hatte geplant, die Ansiedlung mit bis zu zehn Milliarden Euro fördern.