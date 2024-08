Minister Buschmann im Interview: So wollen wir den Deutschen das Leben leichter machen

Berlin - Bürokratie, hohe Kosten, viel Aufwand für wenig Ertrag: Immer wieder werden Bürger und Betriebe im Alltag durch Vorschriften und Regelungen gegängelt, die das Leben und Arbeiten nur unnötig kompliziert machen. Justizminister Marco Buschmann (47, FDP) möchte was dagegen tun. Im Interview mit TAG24 verrät er, was sein Ministerium bereits erreicht hat und welche Maßnahmen in Zukunft noch umgesetzt werden sollen.