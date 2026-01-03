Merz spricht von "komplexem" US-Einsatz: Maduro hat Venezuela ins Verderben geführt

Caracas/Berlin - Der US-Großangriff auf Venezuela schlägt auch in Deutschland hohe Wellen. "Die rechtliche Einordnung des US-Einsatzes ist komplex. Dazu nehmen wir uns Zeit", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) am Samstagabend, nachdem er sich tagsüber lange nicht geäußert hatte.

Außenminister Johann Wadephul (62, CDU, l.) und Kanzler Friedrich Merz (70, CDU, r.) äußerten sich stundenlang nicht zu dem US-Angriff. (Archivfoto) © Kay Nietfeld/dpa

"Jetzt darf in Venezuela keine politische Instabilität entstehen. Es gilt, einen geordneten Übergang hin zu einer durch Wahlen legitimierten Regierung zu gewährleisten", betonte er.

Der deutsche Kanzler unterstrich aber auch, dass Präsident Nicolás Maduro Venezuela ins Verderben geführt habe.

"Die letzte Wahl wurde gefälscht. Die Präsidentschaft haben wir - wie viele andere Staaten auf der Welt - daher nicht anerkannt", sagte der CDU-Politiker. "Maduro spielte in der Region, mit unseligen Allianzen weltweit und durch die Verstrickung Venezuelas in das Drogengeschäft eine problematische Rolle."

Merz' vergleichsweise langes Schweigen hatte zuvor unter anderem BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht (56) kritisiert: "Wo bleibt der Aufschrei der Bundesregierung? Dieser Angriff ist ein unprovozierter Völkerrechtsbruch und ein unverblümter Akt der Aggression!", schrieb sie in einem Beitrag auf X.