Achtung, bewaffnete Truppen unterwegs! Bundeswehr übt den Kriegsfall in Bayern

München - Soldaten, Drohnen, Militärkonvois: Wegen einer großangelegten Übung der Feldjägertruppe der Bundeswehr werden im Süden und Osten Bayerns in den kommenden Tagen Hunderte bewaffnete Soldaten der Militärpolizei und Fahrzeuge unterwegs sein.

"Marshal Power" ist eine großangelegte Übung der Feldjägertruppe der Bundeswehr. (Archiv) © Marcus Golejewski/dpa

Das Ziel der Aktion bis zum 29. Oktober unter dem Titel "Marshal Power": den Kampf hinter einer fiktiven Frontlinie im Verteidigungsfall üben - zusammen mit Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften.

Die Trainingseinheiten seien in zwölf Landkreisen nordöstlich von München, vor allem in den Landkreisen Landshut, Regensburg, Deggendorf und Ingolstadt, geplant, wie die Bundeswehr mitteilte.

Das Besondere: Die etwa 500 Soldaten der Feldjäger und die rund 300 zivilen Einsatzkräfte üben nicht auf abgezäunten Truppenübungsplätzen, sondern in der Öffentlichkeit.

Die Einsatzkräfte sollen laut Bundeswehr das Vorgehen gegen Bedrohungen hinter einer fiktiven Frontlinie, im sogenannten "rückwärtigen Raum", trainieren - zum Beispiel gegen Drohnen, Sabotage oder sogenannte "irreguläre Kräfte".

Damit sind bewaffnete Kämpfer gemeint, die nicht einer staatlichen Armee zuzurechnen sind. Angenommen wird dafür ein Szenario, in dem ein Nato-Mitgliedsstaat angegriffen wird und das Bündnis verteidigt werden muss.