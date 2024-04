Alarmstart! Eurofighter fangen Russen-Aufklärer ab

Ein schwedischer Gripen-Kampfjet und ein Eurofighter haben sich dem russischen Aufklärungsflugzeug genähert. © Luftwaffe

Am Dienstag gab es einen Einsatz für die Alarmrotte des Taktischen Luftwaffengeschwaders 71 "Richthofen", das derzeit auf dem Fliegerhorst Laage bei Rostock in Mecklenburg-Vorpommern stationiert ist, teilte die Luftwaffe am Nachmittag auf X, ehemals Twitter, mit.

Zwei Eurofighter stiegen binnen weniger Minuten auf. Auch im NATO-Partnerland Schweden erging der Einsatzbefehl. Dort startete mindestens ein Kampfflugzeug vom Typ Gripen.

Die schwedischen und deutschen Jets überprüften die fremde Maschine auf Höhe der Insel Gotland.

Es handelte sich dabei um ein russisches Aufklärungsflugzeug vom Typ Iljuschin Il-20M.