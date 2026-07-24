Alte Kaserne wird reaktiviert: Bundeswehr zieht wieder in Sigmaringen ein

Sigmaringen - Der letzte Soldat knipste im Jahr 2014 das Licht in der Graf-Stauffenberg-Kaserne aus - jetzt, zwölf Jahre später, kehrt die Bundeswehr wieder nach Sigmaringen zurück.

Der Einfahrtsbereich der ehemaligen Kaserne steht noch. © Thomas Warnack/dpa

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur entsteht ein Standort vor allem für die Heimatschutzkompanien in der Region; der Aufstellungsappell ist am 1. Oktober geplant.

Sigmaringen soll dem Vernehmen nach zum Zentrum der Heimatschutz-Einheiten in Baden-Württemberg ausgebaut und Sitz des neuen Heimatschutzbataillons 112 werden. Der "Südkurier" hatte zuerst berichtet.

Demnach werden die Heimatschutzkompanien "Linzgau" in Pfullendorf und "Schwäbische Alb" in Stetten am kalten Markt künftig in Sigmaringen üben und Dienst tun, wo es noch immer einen funktionsfähigen Schießstand und einen Truppenübungsplatz gibt.

In der Endstufe sollen laut Blatt 1000 Soldaten in Sigmaringen stationiert sein, denn die überlasteten Standorte in Stetten am kalten Markt und Pfullendorf werden Einheiten dorthin abgeben.