Darum wird es Samstag nochmal laut am Hamburger Flughafen

Hamburg - Nach Abschluss der einwöchigen Militärübung mit sechs Tornado-Kampfflugzeugen am Hamburger Flughafen soll es am Samstag noch einmal lauter werden.

Am Samstag müssen die Triebwerke des Kampfflugzeugs getestet werden. © Bodo Marks/dpa

Bei einer Maschine habe es ein technisches Problem gegeben, teilte das Landeskommando der Bundeswehr mit. Darum müssten am Samstag die Triebwerke des Flugzeugs getestet werden, bevor es wieder abheben dürfe.

Der Test zwischen 10 und 13 Uhr könnte vor allem im nördlichen Bereich des Flughafens eine Stunde lang für Lärm sorgen.

Die übrigen fünf Tornados vom Taktischen Luftwaffengeschwader 51 "Immelmann" kehrten den Angaben zufolge bereits am Freitag zu ihrem Heimatstützpunkt in Jagel bei Schleswig zurück.