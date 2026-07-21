NATO-Einsatz: Deutsches Minenjagdboot macht sich auf den Weg in den Atlantik

Kiel - Das Minenjagdboot "Homburg" wird am Freitag den Heimathafen Kiel verlassen und sich auf den Weg in den Atlantik machen.

Die "Homburg" wird für mehrere Monate im Einsatz sein. © Axel Heimken/dpa

Das Boot des 3. Minensuchgeschwaders wird am Freitag um 10 Uhr auslaufen und übernimmt für die nächsten Monate den deutschen Beitrag im ständigen NATO-Verband Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG 1).

In Zusammenarbeit mit NATO-Partnern soll die "Homburg" insbesondere kritische Infrastruktur schützen, teilte die Marine mit.

Die Hauptaufgabe sei, "Seegebiete von Minen und anderen explosiven Altlasten zu räumen und damit die Sicherheit der Seewege zu gewährleisten", erklärt die Kommandantin, Korvettenkapitän Cornelia Just.

Das Einsatzgebiet besteht im Wesentlichen aus der Nordsee und dem Nordatlantik. Während des Einsatzes wird die Besatzung auch an den Manövern Northern Viking und Joint Warrior teilnehmen.

Die Besatzung wurde in den vergangenen Monaten für den Einsatz umfassend ausgebildet.