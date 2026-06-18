Bundeswehr testet Hubschrauber am Flughafen in Cochstedt
Cochstedt - Derzeit testet die Bundeswehr in Cochstedt (Salzlandkreis) Transporthubschrauber.
Hierbei wird sie durch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) unterstützt. Bis Freitag werden die Hubschrauber vom Typ CH-53 am Boden und in der Luft genau unter die Lupe genommen.
Laut dem DLR geht es bei der Überprüfung hauptsächlich darum, die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit in realen Bedingungen zu testen.
"Die Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und DLR unterstreicht die Bedeutung des Flughafens Magdeburg-Cochstedt als Standort für Forschung, Erprobung und Innovation in der Luftfahrt", so eine Sprecherin des DLR.
Der Standort Cochstedt bietet mit seiner einzigartigen Infrastruktur ideale Voraussetzungen für die Erprobung neuer Technologien und Verfahren unter realitätsnahen Bedingungen.
Titelfoto: DLR