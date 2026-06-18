Bundeswehr testet Hubschrauber am Flughafen in Cochstedt

Cochstedt - Derzeit testet die Bundeswehr in Cochstedt ( Salzlandkreis ) Transporthubschrauber.

Auf dem Flughafen Cochstedt werden derzeit Hubschrauber vom Typ CH-53 getestet. © DLR

Hierbei wird sie durch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) unterstützt. Bis Freitag werden die Hubschrauber vom Typ CH-53 am Boden und in der Luft genau unter die Lupe genommen.

Laut dem DLR geht es bei der Überprüfung hauptsächlich darum, die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit in realen Bedingungen zu testen.

"Die Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und DLR unterstreicht die Bedeutung des Flughafens Magdeburg-Cochstedt als Standort für Forschung, Erprobung und Innovation in der Luftfahrt", so eine Sprecherin des DLR.