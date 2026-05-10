Aufrüstung der Bundeswehr wird zum Milliardengeschäft

Sachsen - Die Kriege toben, die Bundeswehr rüstet auf: Investitionen in Höhe von rund vier Milliarden Euro sind allein im Osten geplant. Der größte Teil der Summe (1,63 Milliarden) soll am "Schlüsselstandort" Sachsen eingesetzt werden.

Nicht nur die Truppenstärke soll in Sachsen zukünftig erhöht werden ... © IMAGO/Bihlmayerfotografie

Dabei geht es nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums um Investitionen in "weitgehend allen Bereichen der Infrastruktur".

Geplant sind nach aktuellem Stand 1,45 Milliarden Euro bis 2029 sowie weitere 2,49 Milliarden Euro bis 2035.

2023 hatte das Ministerium entschieden, einen neuen Bundeswehrstandort im ostsächsischen Bernsdorf-Straßgräbchen in der Oberlausitz (Kreis Bautzen) aufzubauen.

Dort soll ein neu aufzustellendes Logistikbataillon mit etwa 800 Dienstposten stationiert werden. Kosten: 700 Millionen Euro.

Oberst Marco Tkotz (49), Kommandeur des Landeskommandos Sachsen, sieht in der Milliarden-Investition "ein klares Bekenntnis zu Sachsen als sicherheitspolitischer Schlüsselstandort und eine notwendige Reaktion auf die aktuelle sicherheitspolitische Lage."