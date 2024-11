Britischer Flugzeugträger mit Verspätung in Hamburg eingetroffen

Hamburg - Der britische Flugzeugträgers HMS "Queen Elizabeth" (R08) ist am Montag mit mehreren Stunden Verspätung in Hamburg angekommen.

Die "Queen Elizabeth" ist endlich da: Am Montagnachmittag legte das britische Kriegsschiff mit mehreren Stunden Verspätung im Hamburger Hafen an. © NEWS5/René Schröder

Am Nachmittag passierte das Kriegsschiff zunächst Teufelsbrück, bevor es gegen 16 Uhr im Hafen in Steinwerder anlegte. Auf den letzten Metern wurde es von zahlreichen Schaulustigen begleitet.

Eigentlich hätte die "Queen Elizabeth" bereits um 7.30 Uhr Teufelsbrück passieren und gegen 9 Uhr im Hafen festmachen sollen. Doch es kreuzte laut den Positionsdaten auf der Schiffsverfolgungsseite vesselfinder.com seit Sonntagabend im Seegebiet vor Helgoland.

Zuvor hatte es am Samstag gegen 10 Uhr seine Reise am Flottenstützpunkt der Royal Navy in Devonport begonnen.

Wie ein Sprecher des Landeskommandos Hamburg der Bundeswehr zu TAG24 sagte, konnte die "Queen Elizabeth" am Montagmorgen aufgrund der Wetterbedingungen nicht in die Elbe fahren.

Ein Sturm mit kräftigen Böen wühlte die Nordsee auf und wirkte sich auch auf die mehr als 100 Kilometer lange Revierfahrt auf der Unterelbe aus.