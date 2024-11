Britischer Flugzeugträger verspätet sich

Hamburg - Die Ankunft des britischen Flugzeugträgers HMS "Queen Elizabeth" (R08) in Hamburg verzögert sich.

Die HMS "Queen Elizabeth" soll am Montag in Hamburg einlaufen. (Archivbild) © Andrew Matthews/PA Wire/dpa

Das Kriegsschiff sollte eigentlich gegen 7.30 Uhr Teufelsbrück passieren und gegen 9 Uhr im Hafen festmachen. Doch es kreuzt laut den Positionsdaten auf der Schiffsverfolgungsseite vesselfinder.com seit Sonntagabend im Seegebiet vor Helgoland.

Zuvor hatte es am Samstag gegen 9.57 Uhr seine Reise am Flottenstützpunkt der Royal Navy in Devonport begonnen.

Wie ein Sprecher des Landeskommandos Hamburg der Bundeswehr zu TAG24 sagte, konnte die "Queen Elizabeth" noch nicht in die Elbe fahren. Vermutlich wird sie nicht vor 15 Uhr in Steinwerder anlegen.

Der Grund dazu ist bislang unbekannt. Es dürfte mit einem Sturm auf der Nordsee zusammenhängen, der kräftige Böen mit sich bringt.