Deutsches Kriegsschiff "Sachsen" läuft für wichtige NATO-Mission aus

Wilhelmshaven - Leinen los! Am kommenden Dienstag (6. Januar) verlässt die Fregatte "Sachsen" ihren Heimathafen Wilhelmshaven ( Niedersachsen ), um an einer wichtigen NATO-Mission teilzunehmen.

Das deutsche Kriegsschiff "Sachsen" macht sich am 6. Januar auf den Weg zu einer wichtigen NATO-Mission. © Presse- und Informationszentrum Marine

Das deutsche Kriegsschiff wird laut Mitteilung der Bundeswehr Teil des Ständigen NATO-Einsatzverbandes, der Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG 1) - unter dem Kommando von Fregattenkapitän Wolfgang Eckmüller geht es in die Nordsee, die Ostsee und in den Nordatlantik.

"Ich bin stolz, Kommandant der Fregatte 'Sachsen' zu sein und den Namen des Patenlandes stolz vertreten zu dürfen und in die Welt hinauszutragen", erklärte der Kommandant.

Eckmüller weiter: "Der Kernauftrag der 'Sachsen' in der SNMG 1 wird die Kontrolle und der Schutz strategischer Seewege sowie der Schutz kritischer Infrastruktur im Nordatlantik, in der Nordsee und in der Ostsee sein."

Das Kriegsschiff wird im NATO-Verband verschiedene Aufgaben übernehmen. Neben der Stammbesatzung werden unter anderem Soldaten des Marinefliegergeschwaders 5 aus Nordholz sowie der Zahnarztgruppe an Bord sein. Die "Sachsen" wird Mitte Juli 2026 wieder in Wilhelmshaven zurückerwartet.