Bundeswehr-Kehrmaschine kracht mit Opel von Rentnerin zusammen

Bad Frankenhausen - Im Kyffhäuserkreis hat es am Montagmorgen zwischen einem Fahrzeug der Bundeswehr und einem Opel gekracht.

Die Kehrmaschine der Bundeswehr blieb im Straßengraben liegen. © Silvio Dietzel

Wie die Polizei berichtet, war eine Kehrmaschine der Bundeswehr kurz vor 7 Uhr auf der Landstraße 1172 zwischen Bad Frankenhausen und Rottleben aus bislang noch ungeklärten Gründen in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Opel zusammengestoßen.

Das Fahrzeug brach anschließend durch die Leitplanke und blieb auf der Beifahrerseite im Straßengraben liegen. Der 38-jährige Fahrer und die 73-jährige Opel-Fahrerin verletzten sich bei dem Unfall und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.