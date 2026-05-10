Jena kündigt Anzeige gegen Linksjugend an: Es geht um ein geplantes Zentrum der Bundeswehr

Jena - Die Stadt Jena hat nach Äußerungen der Linksjugend Thüringen zum geplanten Musterungszentrum der Bundeswehr in der Innenstadt Strafanzeige angekündigt.

In Jena soll ein Musterungszentrum der Bundeswehr entstehen. © Sebastian Gollnow/dpa

"Wir werden als Stadt Strafanzeige erstatten", teilte Bürgermeister Benjamin Koppe (CDU) mit. Es sei völlig inakzeptabel, einer staatlichen Einrichtung dauerhaft das Leben schwer machen zu wollen und dabei gezielte Störungen, Einschüchterungen und Sachbeschädigungen anzukündigen, kritisierte der Politiker.

Die Staatsanwaltschaft werde anschließend prüfen, ob einzelne öffentliche Aussagen den Verdacht einer Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten gemäß § 126 Strafgesetzbuch oder einer öffentlichen Aufforderung zu Straftaten nach § 111 Strafgesetzbuch erfüllen, erklärte die Stadt in einer Mitteilung.

Hintergrund ist die geplante Einrichtung eines Musterungszentrums der Bundeswehr in der Goethe-Galerie in Jena, das nach aktuellem Stand spätestens zum 1. Juli 2027 in Betrieb gehen soll.