Bundeswehr-Kommandeur: Hamburg spielt im Kriegsfall wichtige Rolle

Der Hafen in Bremerhaven ist für US-amerikanische Truppenbewegungen in Europa ein wichtiges Drehkreuz. (Archivbild)

Bis zu 800.000 Soldaten inklusive Material und etwa 200.000 Fahrzeuge müssten innerhalb weniger Monate von West nach Ost verlegt werden, so sehen es NATO-Pläne vor. Für die meisten davon würde der Weg zur Ostflanke durch Deutschland führen.

Traditionell ist Bremerhaven das Drehkreuz für die US-Armee in Europa. Im Bündnisfall würden die Kaianlagen auf der ABC-Halbinsel für den Truppenaufmarsch genutzt werden – und damit zum Ziel werden.

"Es ist klar, dass dieser Bereich in den Angriffsplänen möglicher NATO-Gegner steht", sagte Michael Giss (60), Kommandeur des Landeskommandos Hamburg der Bundeswehr zu Welt am Sonntag. "Zum Glück hat Deutschland mehrere leistungsfähige Seehäfen. Deshalb spielt in einem Plan B oder C auch Hamburg eine wichtige Rolle."



Viel Zeit bleibt aus Sicht des Kapitäns zur See nicht. Der Generalinspekteur der Bundeswehr Carsten Breuer (59) habe kürzlich vorgegeben, "dass wir innerhalb von fünf Jahren in der Lage sein müssen, einem konventionellen Angriff Russlands zu widerstehen." Breuer sagte das Anfang Februar so: "In fünf Jahren müssen wir kriegstüchtig sein".

Bereits seit einiger Zeit führe Putin einen "hybriden" Krieg mit Cyberangriffen, Desinformation und Sabotage.