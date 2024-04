Bundeswehr bittet aus diesem Grund um Verständnis: Werden "der Bevölkerung einiges zumuten"

Berlin - Die NATO will Stärke zeigen! Mit einem in dieser Größe schon lange nicht mehr dagewesenen Militärmanöver probt das Bündnis aktuell seine Kriegstauglichkeit. Auch die Bundeswehr nimmt teil und erreicht nun die Hochphase ihrer Aktivitäten. Die werden in den kommenden Wochen auch die Bundesbürger zu sehen - und vielleicht auch zu spüren - bekommen.