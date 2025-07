Deutsches Kriegsschiff bricht zu NATO-Mission auf

Die Fregatte "Hamburg" wird in den kommenden Monaten für die NATO in der Nordsee, der Ostsee sowie im Atlantik im Einsatz sein. © Presse- und Informationszentrum Marine

Nach Ausbildungsfahrten in der ersten Hälfte des Jahres geht es für die Besatzung unter dem Kommando von Fregattenkapitän Alexander Timpf in die Nordsee, die Ostsee sowie in den Atlantik - als Teil der Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG 1).

"Ich bin stolz auf meine Besatzung. In der fordernden Einsatzvorbereitung haben alle mit vollem Elan bewiesen, was in uns steckt - fachlich, persönlich, kameradschaftlich. Wir gehen geeint in diesen Einsatz, mit starkem Teamgeist und klarem Blick auf unsere Verantwortung", erklärte Timpf in einer Mitteilung der Bundeswehr.

Der Kommandant weiter: "Dieser Einsatz ist ein gemeinsamer Weg - als multinationale Einsatzgruppe, als Besatzung und als Menschen mit Familien zu Hause."

Für Timpf ist er der erste Einsatz als Fregattenkapitän, er hat das Kommando über die "Hamburg" im Februar übernommen. Schiff und Besatzung werden Ende dieses Jahres in Wilhelmshaven zurückerwartet.