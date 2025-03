Dieses neuartige Raumschiff soll die Bundeswehr ins Weltall bringen

In der Animation hat es das Raumflugzeug "Aurora" bereits ins Weltall geschafft. © POLARIS Spaceplanes

Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) hat der Firma Polaris den Auftrag gegeben, ein neuartiges Raumschiff zu entwickeln.

Konkret geht es um ein zweistufiges, horizontal startendes und vollständig wiederverwendbares Hyperschall-Forschungsfahrzeug, wie das Unternehmen auf LinkedIn schrieb.

Polaris ist eine Ausgründung des Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Seit 2019 forscht das NewSpace-Start-up am sogenannten Raumflugzeug mit dem Namen "Aurora", das ohne Besatzung auskommen soll.

Im Gegensatz zu normalen Raketen, die eine eigene Startrampe und weitere teure Infrastruktur brauchen, können diese Maschinen von normalen Startbahnen auf Flughäfen abheben.

Sind sie in der Luft, zünden Raumflugzeug ein neuartiges Triebwerk und gelangen damit in den Weltraum, so der Plan. Polaris arbeite dazu am sogenannten Aerospike-System.

Dieses hat im Gegensatz zu bekannten Raketentriebwerken keine glockenförmigen Düsen. Stattdessen sitzen viele kleine Brennkammern an der Außenseite. Bisher ist das alles noch Zukunftsmusik. Kein Fluggerät setzt das Aerospike-Triebwerk derzeit ein.