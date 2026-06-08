Tornados über Hamburg: Das ist der Grund

Hamburg - Ab Montag wird es laut über der Hansestadt! Kampfjets der Deutschen Luftwaffe starten und landen am Hamburger Flughafen.

Von Montag bis Freitag sind Tornados im Hamburger Flugraum unterwegs. © Gregor Fischer/dpa

Von Montag bis Freitag trainiert das Taktische Luftwaffengeschwader 51 "Immelmann" mit sechs Tornado-Kampfflugzeugen am Hamburger Flughafen.

Die Starts und Landungen finden voraussichtlich im Zeitraum zwischen 9 und 18 Uhr statt. Der zivile Flugbetrieb soll so wenig wie möglich eingeschränkt werden.

Dabei stützt sich die Luftwaffe auf die zivile Infrastruktur des Flughafens. "In aktuellen Konflikten zeigt sich, dass Streitkräfte flexibel agieren müssen. Zivile Flughäfen sind im Ernstfall wichtige Start- und Landeoptionen. Genau dieses Szenario wird in Hamburg realitätsnah trainiert", heißt es in einer Mitteilung des Airports.