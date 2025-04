Deutsches Kriegsschiff kehrt nach anderthalb Jahren in die Heimat zurück

Wilhelmshaven - Willkommen zurück! Am Freitag (10 Uhr) kehrt die "Baden-Württemberg" in ihren Heimathafen Wilhelmshaven ( Niedersachsen ) zurück. Das deutsche Kriegsschiff war 540 Tage unterwegs.

Die "Baden-Württemberg" kehrt nach 540 Tagen Einsatz am Freitag in ihren Heimathafen Wilhelmshaven zurück. © Presse- und Informationszentrum Marine

Die Fregatte war am 20. Oktober 2023 ausgelaufen, um an dem Auslandseinsatz UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) vor der libanesischen Küste mitzuwirken.

Anschließend nahmen Schiff und Besatzung am Indo-Pacific Deployment (IPD) mit Stationen in New York, Hawaii und Südostasien teil, ehe es nach einem Stopp in Kapstadt (Südafrika) wieder zurück ins Mittelmeer vor Libanon ging.

Dort unterstützten die Soldatinnen und Soldaten unter dem Kommando von Fregattenkapitän Bogislav-Jesko von Puttkamer im Rahmen der UNIFIL-Mission bei der Seeraumüberwachung und der Ausbildung der libanesischen Marine.

"Unser Einsatz war mit der Teilnahme am Indo-Pacific-Deployment 2024 und der Teilnahme am maritimen Anteil von UNIFIL sehr vielfältig und ob der Lage im Libanon fordernd", erklärte Kommandant von Puttkamer in einer Mitteilung der Bundeswehr.