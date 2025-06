Deutsches Kriegsschiff kehrt nach besonderer NATO-Mission zurück

Das Minenjagdboot "Datteln" kehrt am Freitag nach Kiel zurück. Sechs Monate war es für die NATO im Einsatz und half unter anderem bei der Altlastenbeseitigung.

Von Bastian Küsel

Kiel - Willkommen daheim: Am Freitag (9 Uhr) kehrt das Minenjagdboot "Datteln" nach sechsmonatiger NATO-Mission in seinen Heimathafen Kiel zurück. Das teilte die Bundeswehr am Mittwoch mit.

Alles in Kürze Das Minenjagdboot "Datteln" kehrt nach 6-monatiger NATO-Mission zurück

42 Besatzungsmitglieder legten 12.000 Seemeilen zurück

Das Boot war Teil des Ständigen NATO-Verbands SNMCMG 1

Die "Datteln" hilft bei der Altlastenbeseitigung in Nord- und Ostsee

Nach Rückkehr bleibt das Boot in erhöhter Bereitschaftsstufe

Das Minenjagdboot "Datteln" kehrt am Freitag nach Kiel zurück. Sechs Monate war es für die NATO im Einsatz. © Presse- und Informationszentrum Marine Unter dem Kommando von Fregattenkapitän Marcus Fiene haben die 42 Besatzungsmitglieder rund 12.000 Seemeilen zurückgelegt und zahlreiche Häfen wie Helsinki, Kopenhagen, Karlskrona und Visby angesteuert. Das Boot war in den vergangenen Monaten Teil des Ständigen NATO-Verbands SNMCMG 1 (Standing NATO Mine Countermeasures Group 1) und an den Manövern Baltic MCM Ex 2025, Open Spirit und BALTOPS beteiligt. "Die fast kontinuierliche Präsenz von russischen Einheiten, gerade beim Aufenthalt in Seegebieten östlich von Bornholm, hat der Besatzung ein besonderes Maß an Aufmerksamkeit abgefordert", verdeutlichte Kommandant Fiene. Der Fregattenkapitän weiter: "Ein besonderes Ereignis war der Besuch in Visby. Hier wurde in Zusammenarbeit mit der schwedischen Marine eine Absuche des gesamten Hafens und des Meeresbodens im Bereich der Liegeplätze durchgeführt, bevor die Einheiten am Nachmittag eingelaufen sind."

Minenjagdboot "Datteln" hilft bei der Altlastenbeseitigung in den Meeren