Erste Strophe des Deutschlandliedes auf sächsischer Bundeswehr-Weihnachtsfeier abgespielt

Berlin/Delitzsch - Bei einer Weihnachtsfeier der Bundeswehr im sächsischen Delitzsch spielt ein DJ die erste Strophe des Deutschlandlieds ab - nun läuft eine Untersuchung.

Der DJ spielte die erste Strophe des Deutschlandliedes ab. © Jens Kalaene/dpa

Es seien "umfangreiche disziplinäre Ermittlungen" eingeleitet worden, die Überprüfungen bezögen auch den zivilen Dienstleister ein, sagte ein Sprecher des Heeres auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.



Er erklärte dazu: "Das Abspielen des Textes der ersten Strophe des Deutschlandliedes ist in keiner Weise mit unseren Werten vereinbar."

Das "Lied der Deutschen" wurde von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 1841 gedichtet.

Allerdings wurde es von den Nationalsozialisten propagandistisch missbraucht ("Deutschland, Deutschland über alles ..."). Nationalhymne ist heute nur die dritte Strophe mit den Worten "Einigkeit und Recht und Freiheit". Die anderen Strophen sind allerdings nicht verboten.