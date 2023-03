Fatales Urteil im Wehrbericht: Bundeswehr "nicht voll einsatzfähig", Kasernen "erbärmlich"

Berlin - Die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Eva Högl (54, SPD), hat am Dienstag auf der Bundespressekonferenz den Jahresbericht für 2022 vorgestellt und über den derzeitigen Zustand der Bundeswehr informiert. Die Bundeswehr sei aktuell "nicht voll einsatzbereit".

Vor allem die Kasernen weisen laut Högl einen "erbärmlichen Zustand" auf. Es fehle an Unterkünften, Toiletten und oftmals sogar an W-LAN.

Die Bundeswehr habe "von allem zu wenig", so das ernüchternde Fazit von Högl. Seit den Waffenlieferungen an die Ukraine, die "große Lücken" im Materialbestand der Armee hinterließen, sogar "noch weniger". Hier müsse dringend Material nachbestellt werden.

Zu Beginn dankte die Wehrbeauftragte allen deutschen Soldatinnen und Soldaten für ihren Einsatz. Derzeit sei die Truppe durch den Krieg in der Ukraine gefordert "wie nie".

Die Pressekonferenz am Dienstagmittag wurde mit großem Interesse erwartet und bereits im Vorfeld beklagte Högl, die im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben 70 Truppenbesuche durchführte, den schlechten Zustand der Bundeswehr.

Die Rahmenbedingungen für die Truppe müssen laut Högl deutlich und zügig verbessert werden. © Wolfgang Kumm/dpa

Von dem versprochenen 100-Milliarden-Sondervermögen wurde 2022 "noch kein Euro ausgegeben", klagte die Wehrbeauftragte und forderte die Bundesregierung dazu auf, dies "zügig" zu ändern.

Högl verkündete ebenfalls einige positive Anmerkungen aus dem neuesten Jahresbericht. So habe der Frauenanteil in der Bundeswehr leicht zugenommen und truppen-interne Vorfälle mit rechtsextremistischem Bezug wären gesunken.

Ebenfalls lobte Högl einige positive Entscheidungen der Regierung, die "Verfahren, Prozess und Rechtsgrundlagen" für die Beschaffung von Ausstattung verbesserten.

Gleichzeitig forderte die Wehrbeauftragte von Bundeskanzler Olaf Scholz (64, SPD), auch in Bezug auf die Bundeswehr das sogenannte neue "Deutschland-Tempo" an den Tag zu legen, beispielsweise bei der Entscheidung über die Einsatzdauer der Soldatinnen und Soldaten in Mali.