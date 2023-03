Geheimer Bundeswehrplan sieht weniger Stützpunkte an der Ostsee vor

Die Deutsche Marine unterhält drei Stützpunkte an der Ostsee, wie hier in Rostock. (Archivbild) © Frank Hormann/dpa

Derzeit unterhält die Marine drei Großverbände: zwei Einsatzflottillen und ein Marinefliegerkommando.

Mit Eckernförde und Kiel gibt es zwei Stützpunkte an der Ostsee in Schleswig-Holstein und einen in Rostock in Mecklenburg-Vorpommern. Im niedersächsischen Wilhelmshaven befindet der einzige an der Nordsee. Die Flieger sind ganz in der Nähe in Nordholz (Landkreis Cuxhaven) stationiert.

Seit der Wende wurden laut Bundesarchiv sieben Stützpunkte an Nord- und Ostsee geschlossen. In Friedenszeiten nach Ende des Kalten Kriegs wurde die Bundeswehr verkleinert und andere Aufgaben wie beispielsweise der Schutz von Seewegen vor Piratenangriffen erschienen wichtiger als Abschreckung und Verteidigung. Das ändert sich jetzt mit dem noch nicht finalen "Zielbild Marine 2035+".

Bei Umsetzung des Plans dürften es zukünftig noch weniger Stützpunkte werden.