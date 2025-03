Genaue Strecken geheim: Bundeswehr-Konvois unterwegs

Hamburg - Aufgepasst auf den Straßen! Mehrere große Konvois der Bundeswehr sind am Montag in vier Bundesländern unterwegs.

Diese werden in mehrere Konvois aufgeteilt. Die Gruppen fahren zeitversetzt. Dabei legen sie rund 350 Kilometer zurück.

Seit Jahresbeginn ist es das vierte Mal, dass größere Konvois deutscher und verbündeter Streitkräfte in der Öffentlichkeit zu sehen sind. Hintergrund dieser Truppenverlegungen sind die Verteidigungsbereitschaft und glaubwürdige Abschreckung.

Deutschland ist für die NATO-Partner eine Drehscheibe – auch in Friedenszeiten –, um innerhalb des Landes mit der Bundeswehr oder in benachbarten Staaten zu üben. Daher ist mehr Militär zu sehen als in der Vergangenheit.