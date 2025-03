Bundeswehr-Kommandeur sieht gute Gründe, Gewehr in die Hand zu nehmen: "Krieg geht alle an"

Michael Giss (60) ist gebürtiger Freiburger und war zuvor Chef des Landeskommandos in Hamburg. © Marijan Murat/dpa

"Es gibt noch wahnsinnig viele Bevölkerungsteile, die völlig in der Friedensdividende verhaftet geblieben sind", kritisierte der Kapitän zur See, Michael Giss (60), gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. "Ich sage immer: Krieg geht alle an."

Viele Menschen würden nichts anderes kennen als eine "friedliche, von Freunden umzingelte Welt", ohne Grenzen, so Giss. "Ich werfe es den Leuten nicht vor. Sie kennen nichts anderes. Aber jetzt ist die Zeit, wo wir ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen müssen."

Giss zitierte Umfragen, wonach auch im vierten Kriegsjahr der Ukraine nur ein Drittel der Menschen in Deutschland bereit wäre, ihr Land zu verteidigen. "Die anderen zwei Drittel müssen von ihrer Vollkasko-Denke wegkommen und sagen: 'Wo kann ich mich engagieren? Was würde ich denn tun, wenn es so weit kommt?'", so Giss.

Die Deutschen hätten aufgrund der Geschichte ein spezielles Verhältnis zu Militär und Krieg. "Umso mehr muss man jetzt den Leuten klarmachen, dass es gute Gründe gibt, ein Gewehr in die Hand zu nehmen, wenn es sein muss - um unseren Rechtsstaat, unser liberales Leben zu verteidigen", so der Kommandeur.